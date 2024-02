“Reina de Chile”: La aplaudida aparición de Francisca Valenzuela en show de Miranda! en Viña

El dúo argentino Miranda! fue el encargado de cerrar la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2024, una jornada que estuvo marcada por la magistral presentación de Andrea Bocelli y las pifias que recibió Javiera Contador.

En poco más de una hora, el grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas trasladó su último espectáculo “Hotel Miranda” a la Quinta Vergara, tocando en vivo las reversiones de sus grandes éxitos.

Yo Te Diré, Don, Perfecta, Traición, Tu Misterioso Alguien y Uno de los Dos fueron parte del repertorio del dúo trasandino en su regreso al festival después de 14 años.

Tal como lo habían adelantado en su conferencia de prensa, Miranda! tenía preparada una “sorpresa” para la noche y se trataba de la invitación de la cantante chilena Francisca Valenzuela.

Valenzuela aparición en el escenario para interpretar la reversión de Enamorada, incluida en el último álbum de los argentinos “Hotel Miranda”.

Con un brilloso traje morado, la artista nacional recibió la ovación del público y de los televidentes que no dudaron en destacar su presencia en el evento.

“Es como mi Taylor Swift chilena”, “reina de Chile y mi corazón”, “es tan seca” y “qué lindo traje”, fueron algunos comentarios que realizaron usuarios en la plataforma X (Twitter).

Para mí Fran Valenzuela es como mi Taylor Swift chilena no me importa lo que ustedes digan, ellas se llevarían tan bien tocando piano y tomando vodka soda

fran valenzuela is never beating the chilean taylor swift allegations #Vina2024 pic.twitter.com/AhFgqPzwgu

— nati (@nnatimendoza) February 27, 2024