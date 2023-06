“Manso calugazo, compa”: El apasionado beso de Chino Ríos y Paula Pavic que encendió alarmas de reconciliación

Fue a mediados de marzo cuando se confirmó el término de la relación entre Marcelo “Chino” Ríos y Paula Pavic tras 14 años de matrimonio.

Según se dio a conocer en ese entonces, la empresaria inclusive ingresó una moción para concretar el divorcio con el tenista en los tribunales norteamericanos, consignó Glamorama.

Sin embargo, todo habría tomado un rumbo diferente solo meses después.

Es que el ex tenista sorprendió a sus seguidores en Instagram, luego de compartir un video en el que le dio un apasionado beso a Pavic. Algo que claramente dio luces de una posible reconciliación entre ambos.

Junto a la canción Good Life de la banda OneRepublic de fondo, el registro causó estragos en la plataforma, más si se considera el mensaje que lo acompaña: “Cuando el amor es más fuerte”.

Mira el video a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Rios (@marceloriosoficial)

Como era de esperarse, los comentarios abundaron en el post. “Manso calugazo compa”; “qué viva el amor Chinito” y “me alegro amigo”, fue parte de lo que escribieron algunos usuarios.

Hay que recordar que apenas se dio a conocer este quiebre matrimonial, surgieron diversos rumores como supuestos motivos.

Pero Pavic, de acuerdo con Sígueme y Te Sigo, había manifestado que era simplemente porque ambos se encontraban “en lugares distintos de nuestra vida en estos momentos” y agregó que “con Marcelo estamos en súper buena onda, de hecho, esto lo tenemos conversado desde diciembre”.

En ese entonces la emprendedora aclaró que no tiene nada en contra de Ríos y que ya no están viviendo en la misma casa. “No estamos viviendo juntos, pero él tiene entrada libre y hablamos casi todos los días”.

“Nos amamos, pero no podemos estar juntos. Somos demasiado diferentes, creo que como amigos nos llevaríamos mucho mejor“, explicó en dicho momento acerca de la causa del quiebre.