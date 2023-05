Araceli Vitta reveló millonaria cifra que adeuda su ex pareja, Daniel Guerrero, en concepto de pensión de alimentos

Araceli Vitta, conocida por sus trabajos como actriz antes de dedicarse se lleno a su familia, confesó que su ex pareja, Daniel Guerrero, adeuda una millonaria cifra por concepto de pensión de alimentos.

Aunque inicialmente fue con la intención de presentar y promocionar su show de stand up comedy, Las Wonder Woman, finalmente terminó hablando sobre la compleja situación que tiene con el ex integrante del dúo La Sociedad.

“Yo hablo de mi vida. El stand up ha sido como una terapia, la verdad. Todas esas cosas que a uno le parecen terribles en un momento, cuando tú las traduces al humor, terminan siendo una terapia y terminas riéndote“, comenzó relatando en el programa Sígueme y te sigo, a propósito del espectáculo.

Sin embargo, al momento de hablar en torno a los temas que aborda en el espacio, lanzó la acusación con total naturalidad. “Hablo lo justo y necesario con respecto a mis ex parejas. Toda la realidad. Del que me debe pensión de alimentos…”, dijo, antes de dar a conocer la cifra.

“Veinticuatro millones de pesos me debe, en tiempo ya ni sé. Pero no ha habido sanción, más que aumente la deuda, nada”, añadió Vitta en el programa de TV+. Eso sí, aseguró que el ex cantante de La Sociedad sí mantendría un vínculo cercano con su hijo. “Es una relación esporádica, pero la tiene. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, puntualizó.

Finalmente, la intérprete indicó que forma parte de un rubro similar al del músico y que, aún así, ha salido adelante en la crianza de su hijo de 23 años. “Yo también soy artista y yo he tenido que mantener a mi hijo toda la vida“, concluyó en la conversación.

Mira el video a continuación: