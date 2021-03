Tras la explosiva reacción de diferentes mujeres, tanto del mundo del espectáculo como civiles, contra los dichos del reggeatonero Arcangel, el artista intentó justificar la razón de sus comentarios.

Durante la tarde del martes, el intérprete latino publicó en sus historias de Instagram un mensaje que fue considerado por las usuarias como misógino, por lo que fue “cancelado” por varias seguidoras.

“Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu… en las redes por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas”, escribió.

Una de las respuestas que destacó entre la ola de reacciones fue la de cantante de reggaeton Anitta, quien lo increpó preguntándole: “¿puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”.

Ante esto, el cantante no demoró en responder y excusar que no se refería específicamente a ella, sino a un “tipo de dama” en particular y aseguró que “no todas las mujeres son así”.

“La mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpo”, comenzó diciendo.

“Al final todas son mujeres, todas merecen un respeto”, agregó.

Pero, además, se refirió directamente al artista que lo emplazó públicamente y sostuvo que se considera como su gran fan, sin embargo, los usuarios criticaron de “sexualizar” a la interprete de Me Gusta.

“Anitta, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto”, dijo en un video selfie.

“Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga. Dios bendiga todas las nalgas”, finalizó.

En el mismo video, contó que su la joven le dio unfollow después de las declaraciones.

Pese a que la intención del cantante era pedir disculpas por lo que dijo, volvió a repetir el mensaje asegurando que las mujeres “a veces exigen el respeto de los hombres que, si no se comportan como una dama, tú no te lo mereces, pero repito si una mujer seria, respetable se sintió identificada o algo, discúlpenme”, concluyó.