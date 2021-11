En la madrugada del reciente domingo 21 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de Justin Santos, hermano del reconocido cantante Arcángel, reconocido exponente del reggaeton.

Las informaciones preliminares indican que el joven de 21 años manejaba una motocicleta de tres ruedas en el momento que impactó con una mujer de 46 años que presuntamente conducía en estado de ebriedad. Tras el choque, Justin habría salido disparado del vehículo, muriendo de manera casi inmediata producto del golpe.

Por su parte, la chofer resultó herida y fue trasladada al centro asistencial más cercano. Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del puente Teodoro Moscoso en contravía, en dirección de San Juan a Carolina, en Puerto Rico.

Según lo recopilado en las redes sociales del reggaetonero, el hermano de La Maravilla trabajaba en Flow Factory, compañía dedicada al desarrollo y manejo de artistas que maneja su madre, Carmen Rosas, parte del grupo musical femenino Las Chicas del Can.

El pesar del cantante

“Yo nunca había sufrido tanto. Yo nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado, tan perdido. Esto es nuevo, y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé. Recto, leal, real y con sus cojones bien puestos. Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti. Yo te observaba a la distancia como te comportaste y estabas siguiendo el patrón correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo y mi protector”, publicó Austin.

“Te vi nacer y te crié junto a mi madre con todo el amor del mundo. Te cambiaba los pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar. No soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto. Creciste B y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi te fuiste mi hijo. Pero te prometo algo, cuidaré de nuestra madre más todavía así como tú lo hacías y no solo a ella, tú cuidabas de todos nosotros, de mis hijos (tus sobrinos), de nuestra hermana y sus hijas (tus sobrinas). Tu eras el protector de todos”, aseguró.

Asimismo, señaló que aún siendo el menor de los hijos de Carmen (su madre), era el más alegre, el que siempre sonreía y el que siempre quería ver a su familia junta. “El bebé de mami, mi hijo mayor como yo le decía a todo el mundo. Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estas. Pero confío en que papá Dios me enseñará el camino y te juro que caminaré por el firme y con mi frente en alto. Orgulloso del hombre que te convertiste. Justin Santos, mi eterno manejador”, añadió.

“Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mi quien me llevara al cielo serás tú, mi angel. Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver. Pero mientras tanto, que se siga cumpliendo la voluntad de Dios. Nos vemos pronto pero no ahora. Ahora me toca cuidar a esta familia más que nunca, y eso lo haré a tu nombre con todas las fuerzas del mundo“, afirmó.

“Acompaña a papá Dios mientras él me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar. Descansa en paz rey, vuela alto rey y cuidanos desde tu nuevo lugar: El reino de Dios. Honor, lealtad y respeto“, sentenció.

La publicación del intérprete de “Bonita” generó miles de reacciones, entre ellas, de colegas del género como Justin Quiles, Dimelo Flow, Sech, Wisin, Yandel, De La Ghetto, Prince Royce, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Farruko, y Nicky Jam, entre otros.

En tanto, según consignó Infobae, el productor musical Alex Gárgola, se pronunció sobre lo sucedido y mandó las condolencias a la familia del afectado: “No hay consuelo para eso, solo la aceptación de que Dios los cobije, a veces dicen que un joven puede aguantar la muerte de una madre, pero jamás una madre puede aguantar ver un hijo morir”.