“Olvidarme de la marraqueta me costó”: “Arenita” debió cambiar horarios de sueño y comida para vivir en Dinamarca

La ex rostro televisivo y actual influencer, Natalia Rodríguez, más conocida como “Arenita“, entregó detalles de su nueva vida en Dinamarca, país en el que lleva viviendo cuatro años.

En entrevista con LUN, “Arenita” ahondó en las diferencias que existen entre Chile y el país nórdico que la acogió, que es considerado como uno de los más felices del mundo. A pesar de ello, su vida en Dinamarca no ha estado libre de dificultades y un problema que se le presentó a la influencer tiene relación con el clima y la luz del sol.

“Fue súper duro acostumbrarme al invierno en Dinamarca. Mi mente me decía automáticamente cuando se hacía oscuro que me tenía que ir a acostar, a las cuatro de la tarde tenía sueño y muchas veces me iba a dormir súper temprano y se me desordenaba el ciclo del sueño, andaba con sueño todo el día. No sabía que tenía que tomar una vitamina, D3, que es indispensable sobre todo para personas que venimos de países donde hay más calor, porque no hay luz solar y es muy fácil que te de cansancio y hasta depresión“, reveló Rodríguez.

De todos modos, la influencer se ha adaptado bien: trabaja como encargada de un centro deportivo acuático, donde debe hablar en danés y en inglés, y cuenta que su horario es desde las 08:00 de la mañana, hasta las 16:00 de la tarde. Por eso, dice, cree que la gente allá es más feliz.

“Es muy bueno que se pueda salir temprano del trabajo, donde tienes el día libre para hacer tu vida, lo que te guste, eso rescato mucho de vivir acá”, comentó.

El barrio en el que habita Natalia Rodríguez se llama Aarhus, la segunda ciudad más grande de ese país. Según cuenta, el sector podría ser comparable con Ñuñoa o Las Condes, pues abundan las áreas verdes. Además, cuenta que hay fácil acceso a supermercados, que está a seis minutos de la playa, a cinco de un bosque y que eso influye directamente en la calidad de vida de los habitantes.

“Salir a la calle y no tener miedo a que te asalten no tiene precio. Cuando llegué de Chile tenía ese trauma y cada paso que daba acá me daba vuelta para ver si alguien me venía siguiendo…eso no pasa mucho acá“, contó.

Luego de cuatro años en Dinamarca, “Arenita” ya ha adquirido algunas costumbres de esa cultura, como el uso de velas, la decoración interior de su casa, que se caracteriza por adornar con variadas plantas y de pintar las paredes de blanco, y la creación de gratos y cálidos ambientes, práctica que es conocida bajo el concepto de hygge.

“Lo defino como el sentimiento de sentirse acogido y relajado en un lugar. Cuando conocí a mi pareja, trajo el hygge a mi casa. Él era mucho de prender velitas, poner música de fondo, cosas para picar y olvidarse de todos los problemas. No hablaba de política, religión, ni nada que arruinara el ambiente”, recordó.

Por último, la comunicadora se refirió a las cosas que más le han costado de comenzar una nueva vida en otro país.

“Acostumbrarme a comer, porque nosotros los chilenos nuestro plato fuerte de comida es la hora de almuerzo, pero acá comen súper poco a esa hora. Un sándwich chico, algo frío, una ensalada, cualquier cosa, pero no contundente. Yo me moría de hambre todo el día. Acá la cena es fuerte y se come harto, es la comida caliente, entonces me iba a dormir con la guata muy llena porque no estaba acostumbrada. Y olvidarme de la marraqueta me costó, acá no hay ese tipo de pan“, concluyó.