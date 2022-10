“Arenita” recordó funas a Karol Dance: “Qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón”

Natalia Rodríguez, más conocida como “Arenita” tras su paso por el extinto programa juvenil Yingo, se refirió a su ex pareja Karol Dance en el primer capítulo de la segunda temporada del podcast El amor de mi visa, donde participó como entrevistada.

En la instancia, “Arenita” abordó distintos temas relacionados con su paso por el espacio televisivo, como los problemas que tuvo con Lucero, las extenuantes jornadas de trabajo en el programa, el ambiente de competitividad y el deterioro de su salud mental durante parte de esos años.

“A mí se estigmatizó porque yo tuve problemas con mi salud mental, producto del estrés, y ahí es cuando el otro (Karol Dance) se aprovechó, me dejó casi de loca. Una vez me trató como de interdicta en una entrevista, que es una palabra que ocupan los abogados, para denominar a una persona que está mentalmente… no se puede defender por sí misma, no puede poseer cosas, qué sé yo. Ahí aprovechó su semestre de abogado y usó esa palabra”, dijo.

Además, Natalia Rodríguez contó cómo fue cuando se enteró que su ex pareja estaba siendo funada, en octubre de 2019 en medio de las protestas del estallido social, mientras ella se encontraba en Dinamarca.

“Despierto y veo mi celular y me mandan videos, pancartas que decían ¡Chúpalo Karol Dance! Me maté de la risa en ese momento, pero como que de cierta forma qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón. Las personas no me creían lo que me pasó”, agregó.

Por último, “Arenita” comentó que ya no tiene contacto con sus ex compañeros de trabajo del programa juvenil y que no tiene intenciones de volver a la televisión, pues hoy existen formas más libres de comunicar.

Puedes escuchar el episodio aquí: