“Arenita” Rodríguez habla de su nueva vida en Dinamarca: “Ya no soy la persona que vieron en la tele”

A casi 10 años del término del programa juvenil Yingo, varios de sus ex integrantes llevan una vida alejada de la televisión. Tal es el caso de Natalia Rodríguez, más conocida como “Arenita”, quien se encuentra radicada en Dinamarca.

La ex “reina de los pokemones” vive hace un tiempo en el país europeo junto a su esposo, el danés Jens Bach. Sin embargo, se mantiene bastante activa con Chile a través de sus redes sociales.

Fue en ese contexto que Rodríguez puso a disposición una bandeja de preguntas en Instagram, donde sus seguidores realizaron una serie de consultas respecto a su nueva vida.

La primera pregunta estaba relacionada con su actual trabajo en dicha nación, a lo cual respondió: “Trabajo en un svømmehall, que vendría siendo en español un centro de actividades donde hay muchas piscinas”, explicó, además se desempeña como traductora.

Asimismo, un usuario le consultó sobre lo más complejo para acostumbrarse a un nuevo país. “Creo que el hecho de no ser nadie en un lugar o de sentirte que no perteneces”, comenzó diciendo.

“Llegar a un país nuevo, donde no tienes amigos, ni familia, ni trabajo y donde no puedes comunicarte con nadie, ni siquiera para ir al doctor. Eso creo que fue lo más difícil para mí”, comentó.

Consultada sobre si piensa regresar a Chile, fue enfática en señalar que “la idea es quedarme siempre aquí con mi esposo, pero he aprendido que a veces la vida te lleva a lugares no pensados, así que quién sabe si algún día vuelvo o quizás me voy a otro lugar“.

Además, realizó una profunda reflexión cuando le preguntaron sobre cómo logró acostumbrarse sin sufrir el cambio de lugar. “Sí he pasado y sufrido por el cambio. Redes sociales solo muestran lo lindo, no lo olviden“, enfatizó.

“Definitivamente, ya no soy la persona que vieron en la tele. He tenido que deconstruirme en muchos sentidos para adaptarme a un nuevo lugar”, explicó la ex figura televisiva, quien además aseguró que ha atravesado por periodos de ansiedad, frustración y depresión.

“Nada ha sido fácil, nada ha sido regalado. Todo ha tenido su costo y su proceso. Y sigo en el camino del autoconocimiento y crecimiento personal“, agregó.