Natalia “Arenita” Rodríguez emocionada al revelar que se convertirá en madre por primera vez: “Tengo 3 meses”

Tras pasar varios años alejada de la televisión, pero siendo aún recordada por su paso por Yingo bajo el seudónimo de Arenita, durante las últimas horas, Natalia Rodríguez sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre por primera vez.

La información la comunicó en el capítulo estreno de su nuevo podcast Chao! Me largué, donde, además, reveló detalles de su breve estadía en Suecia y su nueva vida en Dinamarca, lugar donde reside hace algunos años junto a su marido.

En ese sentido, la ex chica Yingo detalló que “seré mamá si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo y todo lo permite, obviamente. Por el momento tengo tres meses de embarazo. Probablemente cuando ustedes escuchen este capítulo tenga cuatro, quizás un poco más”.

Asimismo, Arenita contó que esta información se la tenía guardada “porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y los primeros tres meses de embarazo son súper complicados. Dicen que hay muchas posibilidades de tener un aborto espontáneo”.

En la misma línea, Natalia explicó que en el pasado ya había sufrido un embarazo ectópico, motivo por el cual le cortaron su trompa de Falopio. Sin embargo, en esta ocasión el óvulo fecundado está bien situado, “todo está bien por el momento”, dijo.

Por otra parte, expresó las diversas emociones que siente respecto del proceso que se encuentra experimentando: “Feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia; no sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo”.

De igual forma, explicó que “al principio me puse media triste porque tú sabes que tu vida cambiará, y a pesar de que fue algo que tú quisiste, porque fue mi decisión, la maternidad será deseada o no será“.

Por último reflexionó que la maternidad “es un proceso en el que vas a dejar de ser tú, una parte de ti muere, ya dejas de ser lo más importante”.