“Por mi salud mental”: Arenito contó cuál es su relación actual con la iglesia

El chico Yingo Alexander Núñez, conocido en ese entonces como “Arenito”, acudió a sus redes sociales para aclarar cuál es su actual relación con la iglesia y si todavía es cristiano.

Cabe recordar que en 2017 sorprendió a todos al revelar que se unió a una iglesia evangélica, cuando incluso señaló que cambió su orientación sexual y causó polémica al emitir diferentes declaraciones homofóbicas.

Sin embargo, en 2021 dijo que volvió a ser homosexual.

Ahora, a través de sus stories en Instagram, Núñez aclaró que sí es cristiano para “los que me preguntan si aún soy”.

“Sí lo soy, creo muchísimo en Jesús, que no esté en sus caminos es otra cosa y que no me congregue en una iglesia es porque dejé de creer en la institución cristiana”, continuó.

Finalmente, explicó la razón detrás de su alejamiento: la salud mental.

“Sé que son imperfectos al igual que todos y que trata de hacer lo mejor posible, pero por mi salud mental no me quise congregar más, llegué a un punto de tener miedo de ir a una iglesia, pero me quedo con el recuerdo de las personas que sí quisieron conocerme y apoyarme”, cerró.

