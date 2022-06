Argentina debutó como idol de K-Pop en Corea: Dejó su carrera de actriz para ser cantante

El pasado lunes 20 de junio debutó el nuevo grupo femenino de K-Pop Lapillus. El conjunto está compuesto por 6 chicas, de las cuales la mitad son coreanas. Lo que respecta a las otras integrantes, una es japonesa, otra estadounidense y la sexta es argentino-filipina.

Se trata de Chantal Videla, mejor conocida como Chanty. Nacida en Filipinas, la joven creció en Mendoza, Argentina, país natal de su padre. Años más tarde, volvió al país asiático para convertirse en actriz. La joven protagonizó 4 series de televisión y una película, ganando reconocimiento popular. Sin embargo, decidió que quería ser cantante.

“El K-pop y los dramas coreanos son muy populares en Filipinas. Es por ello que, mientras me desempeñaba como actriz en ese país, me sentí llamada por el K-Pop de manera natural“, dijo en la exhibición del debut de su grupo. “Luego de ver a mis superiores en el género, pensé que también me gustaría ser cantante. Recibí una gran oportunidad” declaró la joven artista, quien se ha declarado fan de BTS, Red Velvet y IU.

Fue así como la joven de 19 años llegó a Corea bajo la agencia MLD Entertainment a fines del año pasado. Para su suerte, la empresa buscaba a una chica filipina para llevar a cabo el concepto de un grupo internacional, y Chantal cumplía con ese requisito -además de añadir sus raíces latinoamericanas-.

Chanty puede actuar, cantar y bailar, además de hablar español, filipino, inglés, coreano y japonés básico. Sus fanáticos destacan de ella su voz de estilo princesa de Disney, la cual enseñó a través de un cover de Parte de tu mundo de La Sirenita cantado completamente en español.

“Tengo nacionalidad argentina, y el K-Pop es muy popular en ese país, por lo que me siento muy agradecida de todo el apoyo que he recibido de parte de nuestros fans argentinos“, dijo Chanty en su presentación.

Es gracias al concepto internacional que tiene el conjunto que la empresa añade subtítulos en español a sus videos. Al respecto, la joven afirma que “somos un grupo diverso. Tenemos diferentes raíces, por lo que si viajamos a diferentes países alrededor del mundo podremos comunicarnos con nuestros seguidores“.

En el Instagram de Chantal, sus seguidores le han expresado su total apoyo comentando mensajes como “reina, nuestra futura Messi del K-Pop“, “da todo de ti y que nadie te impida ni obligue a hacer nada” y “orgullo nacional verte debutar”.

Mira aquí el video musical debut de Lapillus