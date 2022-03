El drama tomó aún más vuelo en la farándula argentina: diversos medios trasandinos aseguran que Wanda Nara le pagó con la misma moneda a Mauro Icardi y le fue infiel con uno de sus guardaespaldas.

Los últimos meses han estado tensos para el matrimonio. Primero Nara se enteró que Icari habría mantenido una relación paralela con la actriz y modelo María Eugenia “China” Suárez.

Ante esto, la empresaria lo perdonó, declarando que “si te lo cuentan es arrepentimiento”. “Una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas“, continuó.

Pero todo se volvió a caer luego de que Wanda Nara se enteró que Icardi tuvo acercamientos con otras dos famosas. “Wanda me dio dos nombres más que no voy a dar porque se lo juré, pero son famosas, hasta más lindas que la China. Estas dos tienen más códigos, porque son del medio y conocen a Wanda. No prosperó“, afirmó la comunicadora Yanina Latorre.

Y la bomba volvió a explotar este fin de semana luego de que medios argentinos comenzaran a comentar que la modelo tuvo una aventura con uno de sus guardaespaldas, Agustín Longueira, en diciembre de 2021.

El rumor fue iniciado por el periodista Diego Estévez, quien contó en el programa A la tarde que, en diciembre pasado, ambos se quedaron solos en la casa de la empresaria en Argentina durante 72 horas, durante las cuales “se hicieron muy amigos”.

Luego, habrían tenido un encuentro que no se alcanzó a concretar puesto que el granadero se quedó dormido en la cama. “Le pregunté a la fuente si había habido un beso. Primero se rio, no negó y ante la repregunta dijo ‘jaja ya está. Te conté todo’”, cerró, sin dar mayores precisiones.

Sin embargo, el mismo guardaespaldas hace unas horas salió a declarar por la presión mediática, afirmando que “una sola noche me quedé en la casa en otra habitación. Fue después de la fiesta privada que le hicieron a Wanda. Yo fui al lugar con ellos y yo fui a la casa donde hubo una previa con las amigas y yo me quedé abajo”.

En medio de todo, el futbolista Mauro Icardi publicó hace solo minutos una romántica fotografía con su esposa en su cuenta de Instagram, posiblemente aludiendo a que cree en la fidelidad de ella. Wanda, por su parte, aún no ha publicado nada al respecto.