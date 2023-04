“No era saludable”: Ariana Grande publica potente mensaje tras críticas por su cambio físico

La cantante Ariana Grande salió al paso de las críticas que ha recibido el último tiempo debido a su aspecto físico.

Y es que en redes sociales, diferentes han sido los comentarios que han surgido con respecto a la delgadez de la intérprete de Break Free, quien habría tenido una drástica baja de peso.

En ese sentido, la cantante decidió acudir su cuenta de TikTok para compartir un largo mensaje a sus seguidores, pero también a sus críticos.

Además, se tomó el tiempo de explicar a qué se debe todo lo que está ocurriendo con su cuerpo.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, expresó al inicio.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable”, añadió.

Seguido de eso, Grande explicó que durante un tiempo de su vida estuvo bajo un tratamiento para su salud mental y que no se alimentaba de la manera más saludable.

“Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, aclaró.

En esa línea, declaró que “nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”.

Finalmente, envió “mucho amor” a todos quienes están pasando por una situación similar a la de ella y señaló que “creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”.

El video fue ampliamente viralizado y actualmente superó los 64 millones de reproducciones en la plataforma.

