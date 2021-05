Ariana Grande se casó con su pareja Dalton Gómez hace unas semanas, celebración de la que poco se supo, ya que lo mantuvieron en un hermético secreto. De hecho, tan sólo una fotografía de un anillo de compromiso fue lo que la cantante compartió en su momento.

Sin embargo, este miércoles, la artista de 26 años publicó en su cuenta de Instagram varios registros de su boda, tanto de la preparación como de fotos del festejo con su ahora esposo.

Lee también: El comentario de John Cena que enfureció a China y que lo hizo pedir disculpas en mandarín

Si bien hay detalles que siguen en secreto, se confirmó que el matrimonio se realizó el 15 de mayo en la casa de la intérprete de 34+35, 7 Rings y Thank you, next, y tuvo cerca de 20 invitados, entre familiares y amigos de la pareja.

Las imágenes que compartió Ariana Grande fueron repartidas en tres publicaciones diferentes, con los mensajes “5.15.21” (la fecha del matrimonio), “un sueño” y “5.15.21”.

Pero eso no es todo, ya que Vogue tuvo una exclusiva entrevista con la cantante y también publicó algunas fotos extra, en las que se ve que la ceremonia se realizó en una sala blanca iluminada por velas y minimalistamente iluminada.

La publicación describe que en la noche de bodas, Ariana Grande hizo gala de la “elegancia inmortal de Audrey Hepburn para dar el sí”.

Revisa las imágenes acá:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue (@voguemagazine)