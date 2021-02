El icono pop de tan solo 27 años, Ariana Grande, volvió a hacer historia en los record Guinness.

La interprete de motive y 34+35 batió su marca mundial número 20, posicionándose en las filas de leyendas de la música como Mariah Carey, Rihanna y The Beatles.

Su más reciente álbum, Positions, le ha entregado su vigésimo título rompiendo el récord de la “mayor cantidad de canciones en debutar como número uno en el Billboard Hot 100″.

Esto cuando su último trabajo, que reúne las canciones just like magic y POV entre otras, alcanzó el número 1 a partir del 7 de noviembre de 2020, la cantante logró un total de cinco canciones que han obtenido el codiciado lugar de la lista.

Sus otros éxitos que encabezan las listas incluyen thank u, next (17 de noviembre de 2018), 7 rings (2 de febrero de 2019), Stuck with U (con Justin Bieber; 23 de mayo de 2020) y Rain on Me (Lady Gaga con Ariana Grande; 6 de junio de 2020).

Guinness confirmó el logro a través de su cuenta de Twitter:

Iconic pop star @ArianaGrande has made history with her new album #Positions, achieving her 20th record for the most songs to debut at number one on the @Billboard Hot 100.

She is officially the first artist to ever do this with five songs.

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2021