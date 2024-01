Ariel Cordero, la joven trans que busca representar a Chile en Miss Universo 2024

Ariel Cordero marcó un hito al convertirse en la primera mujer trans en clasificar al concurso Miss Universo Chile 2024, que buscará definir a la representante del certamen ganado por Cecilia Bolocco en 1987.

La joven forma parte del primer grupo de seleccionadas y desde ya se posiciona como una de las favoritas para suceder a la actual Miss Universo Chile, Celeste Viel, quien logró una destacada participación en 2023.

¿Quién es Ariel Cordero?

Ariel Cordero está en camino por la corona de Miss Universo Chile representado a San Fernando (Región de O’Higgins), su comuna de origen.

La joven, quien clasificó por casting presencial, es psicóloga de profesión y en el último también se ha destacado como influencer y conductora del podcast “La Pijamada de las Trannys”, donde incluso ha entrevistado a figuras como la diputada Emilia Schneider.

“Me especializo en apoyar a personas en procesos de transición, así como en brindar ayuda y supervisión clínica, asesoramiento técnico en temas sexogenéricos”, indica Cordero sobre su especialización como psicóloga.

Además, de acuerdo a su página web, también ha colaborado como psicóloga y asesora técnica en la Corporación Feminas Diversas en Acción y ha sido voluntaria en la organización Pájaras entre Púas, destacada por velar por los derechos de la comunidad LGBTIQA+.

Ariel Cordero y su objetivo en Miss Universo Chile 2024

La candidata del certamen de belleza reaccionó este martes a los mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas. “Muchas gracias por el apoyo moral que me están dando, sobre todo en estos momentos en que el transodio está a flor de piel“, afirmó.

“No hay muchas personas contentas porque yo estoy en este concurso (…) Pero no me importa, a mí lo que me importa es nuestra comunidad LGBTQ+, porque es más grande para ellos que yo esté en ese lugar”, agregó.

Finalmente, Ariel sostuvo que ocupará esta plataforma “para poder llevar nuestro mensaje más allá, aún hay que hacer muchas cosas por nuestras leyes”.

