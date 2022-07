La alegría de Ariel Levy tras consagrarse campeón de lucha libre en EE.UU.: “El cuerpo me duele un montón”

Una jornada que nunca olvidará fue el que vivió el actor nacional Ariel Levy en su carrera como luchador, luego de consagrarse como campeón mundial de peso pesado de la Coastal Championship Wrestling (CCW).

El artista compartió una publicación en Instagram en la que se le muestra excesivamente exhausto, pero con el cinturón que obtuvo tras vencer a Byron Pepin.

Según relató el propio actor de películas como Qué pena tu vida o Fuerzas especiales a Las Últimas Noticias, todo se inicio en noviembre del 2020 “cuando estábamos en la peor parte de la pandemia”.

“Decidí darle una oportunidad a este aspecto de mi vida que ya la estaba practicando en Chile, pero que quizás no era 100% mi ocupación. Me he tenido que ganar un espacio acá en base a esfuerzo”, señaló.

Su carrera en el mundo del wrestling inició en 2015, cuando tenía 30 años, época en la que comenzó a entrenar y luego a competir en torneos nacionales, para posteriormente emigrar a suelo norteamericano.

Con el correr de los años, Levy ha ido escalando y ahora apunta a más. “El martes vuelvo a entrenar, pese a que el cuerpo me duele un montón”, dijo al citado medio.

“Debo seguir trabajando para mantener el campeonato, llegar a empresas más importantes y así dar un salto aún más grande en el mundo de la lucha libre, que me apasiona y me encanta”, agregó el actor, quien entrena de lunes a jueves por cuatro horas, además ir todos los días al gimnasio.