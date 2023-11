La revelación de Ariel Wuth tras Gran Hermano: “Me preguntaron si estaba en pareja y dije soltero”

Ariel Wuth, ex jugador de Gran Hermano Chile, reveló haber ocultado información antes de entrar a la casa más famosa del mundo: Ahora sinceró que tiene una hija y una pareja.

El segundo eliminado del reality reveló que ahora hizo pública esta información porque su hija sufriría episodios de “bullying”, por lo que hizo un llamado al cuidado y responsabilidad.

¿Qué dijo Ariel Wuth?

El actor y también artista callejero fue invitado al aniversario de un club nocturno cuando aprovechó la instancia para confesar la verdad y emplazar a quienes lo critican.

“Yo oculté muchas cosas antes de entrar a Gran Hermano, como que tengo una hija que se llama Antonia, de 12 años. La gente me puso ‘papito corazón’ y no tiene idea de lo que habla, pero así es el hate (odio)”, señaló Wuth a Página 7.

En esa misma línea, se encontraba en el evento junto a su suegro, por lo que también tuvo palabras para referirse a su pareja: “También (oculté) lo de mi relación con la ‘Arepa con atún’, que es la que yo tanto nombraba dentro, ella es mi pareja y nada… Sorpresas te da la vida”.

El ex jugador admitió que “producción me preguntó si yo estaba soltero o en pareja, y dije soltero. Me preguntaron si tenía hijos y dije que no, por un tema de cuidarlas en realidad“.

Finalmente, Ariel comentó que “hay mucha gente que me conoce de antes por mi trabajo, y enfrentarme a que mi hija me diga ‘oye, me están haciendo bullying en el colegio’, es distinto”,.

Finalmente, agregó: “Hay que mantenerlo con cuidado, porque son niños y la gente no se mide”.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariel wuth (@firuloshow)

Síguenos en