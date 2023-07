Ariel Wuth no se arrepiente de su polémica frase al salir de Gran Hermano: “Errar es humano”

Ariel Wuth visitó este lunes el estudio de Gran Hermano Chile tras ser eliminado del reality show por votación popular. En ese contexto, Diana Bolocco le preguntó sobre su última frase a Lucas Crespo, a quien le indicó “ojalá la pongai” en alusión al romance con Francisca Maira. El actor y artista callejero dijo no arrepentirse de sus dichos: “Me da risa verlo, porque si hubiese sido con una persona que no tengo la confianza pediría disculpas y, obviamente, si alguien se ofendió las pido, errar es humano (…) No sé qué tanto de grave pueda tener en consecuencia de todo lo que se hablaba“.