Armie Hammer dio un paso al costado en la que sería su próxima película, Shotgun Wedding, junto a Jennifer Lopez. La noticia llegó tras la difusión de una serie de supuestos mensajes enviados por el actor a mujeres mediante redes sociales.

La decisión fue dada a conocer por el propio protagonista de Call Me by Your Name a través de un comunicado.

Según consigna Variety, el actor estadounidense dijo: “no estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana”.

“Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso”, agregó.

Desde la producción confirmaron que el actor solicitó no participar en la cinta y dijeron que “lo apoyamos en su decisión”.

Los mensajes, que no han sido verificados, incluían fantasías sobre canibalismo.

En uno de ellos, el actor habría escrito a una mujer que él era “100% caníbal” y que deseaba “beber” su sangre.