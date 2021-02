Luego de que se filtraran unos mensajes que vincularían al actor Armie Hammer con fetiches canibalistas y situaciones de violencia con sus parejas, los rumores no han dejado al co-protagonista de Call me by Your name.

Y es que durante las últimas semanas, todo lo referido al actor se ha vuelto algo turbio.

Tras ser removido de su agencia representante y que su ex esposa indicara que apoyaba a las víctimas, el actor estadounidense se vio envuelto en una investigación policial que se lleva a cabo en la comunidad de Wonder Valley, California, tras la aparición de restos humanos.

Las redes estallaron cuando capturas de pantalla con presuntos mensajes del galán de Hollywood se hicieron virales ya que afirmaba cosas como “soy 100% caníbal” y “quiero comerte”. Además, algunas mujeres dicen haberse sentido acosadas e incómodas con la situación.

Una de las personas que salió a hablar sobre la situación fue Paige Lorenze, ex pareja de Hammer. La joven de 22 años reveló que el actor enviaba fotos de ella a sus amigos, sin su consentimiento, y que una vez usó un cuchillo en un juego sexual, según Infobae.

Luego de las acusaciones, el actor tuvo que abandonar varios proyectos de producción como la comedia romántica Shotgun Wedding, y la serie de Paramount+, The Offer, sobre la realización de la película El Padrino.

La investigación policial

Según lo que ha podido establecer la policía de San Bernardino en California, el actor no está siendo investigado por los restos no identificados que fueron encontrados el 31 de enero, según The Sun.

“El nombre de Armie Hammer no ha aparecido como sospechoso en absoluto. No tenemos planes de investigarlo”, explicaron al medio.

El rumor surgió ya que Hammer habría participado de la construcción del hotel de un amigo cercano en el sector donde se encontraron los restos.

A esto se suma el proceso de divorcio en el que se encuentra el actor con la periodista Elizabeth Chambers. “Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la salud de este momento increíblemente difícil”, declaró Hammers.