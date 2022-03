Luego de la invasión rusa a Ucrania, que inició el pasado jueves 24 de febrero, diversos artistas han manifestado su rechazo a la acción bélica en territorio ucraniano, incluso algunas bandas han decidido cancelar sus conciertos en Rusia.

Tal es el caso de Green Day, que tenía un recital programado para el 29 de mayo en Moscú antes de su gira europea en junio. Sin embargo, este domingo la agrupación publicó en Instagram un mensaje para sus fans rusos. “Con gran pesar, a la luz de los acontecimientos actuales, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo espectáculo en Moscú en el Spartak Stadium“, comenzaron diciendo.

“Somos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock en estadios, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y estamos seguros de que habrá un momento y un lugar para que regresemos en el futuro”, agregaron.

Por su parte, los escoceses Franz Ferdinand también anunciaron la cancelación de sus shows agendados en San Petersburgo (29 de junio) y Moscú (1 de julio). Por medio de un comunicado, afirman que “la única razón por la que cancelamos es la invasión de Ucrania por parte del estado ruso”.

“Nos encanta Rusia. Este gran país ha inspirado a nuestra banda a través de su arte y literatura y desde que tocamos allí por primera vez hace 17 años, hemos construido una relación rica y profunda con nuestros fans rusos”, recalcaron. No obstante, indicaron que han hablado “con muchos de nuestros amigos en Rusia a través de las redes sociales y hemos encontrado una oposición unánime a esta violencia y solidaridad con nuestros amigos ucranianos“.

“Sabemos que ven la locura del liderazgo en su país. Sabemos que no quieren la guerra. No queremos la guerra. A pesar de la tragedia de esta situación, todavía arde una llama de optimismo en nuestros corazones y esperamos con ansia el día en que podamos regresar en un momento de paz para compartir juntos la alegría de la música nuevamente”, agregó.

Asimismo, el ex integrante de OneDirection, Louis Tomlinson, suspendió tanto su actuación prevista para el 6 de julio en el Circus City Hall de Moscú, como su show de dos días antes en el Stereo Plaza de la capital ucraniana de Kiev.

“Debido a los recientes acontecimientos en Ucrania, tengo que anunciar con tristeza que los espectáculos de mi gira en Moscú y Kiev se cancelan hasta nuevo aviso. La seguridad de mis fans es mi principal prioridad y mis pensamientos están con la gente de Ucrania y todos los que sufren esta guerra innecesaria”, informó Tomlinson.

El músico estadounidense Iggy Pop se sumó a las acciones como en señal de rechazo a la invasión rusa. “A la luz de los acontecimientos actuales, esto es necesario. Nuestros pensamientos están con los ucranianos y todas las personas valientes que se oponen a esta violencia y buscan la paz”, anunció el artista, quien se iba a presentar el 10 de julio en un festival que se realizará en Moscú.

Mientras que Nick Cave, que tenía conciertos agendados con su banda The Bad Seeds en el Festival Bol de Moscú y en el Palacio de Deportes de Kiev, decidió suspender ambas fechas “a la luz de los acontecimientos actuales”.

Por su parte, el grupo italiano Maneskin decidió no sólo dejar de lado sus planes de tocar en Rusia, sino que optó por cancelar todo su tour por Europa: “A pesar de nuestro deseo de brindarles actualizaciones sobre la gira europea e italiana para el 1 de marzo, no podemos definir y compartir las nuevas fechas en este momento de tensión para Europa y para el mundo entero. Estamos más cerca que nunca de todas las personas azotadas por la guerra en este momento“, comunicó vía Twitter.

Despite our desire to give you updates regarding the European and Italian tour by March the 1st, we are not able to define and share the new dates in this moment of tension for Europe and for the whole world. We are closer than ever to all the people plagued by war right now. pic.twitter.com/chfec541AB

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 28, 2022