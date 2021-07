Cinco personas heridas y dos perdieron la vida a causa de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este domingo en la Región del Bío Bío.

Entre quienes fallecieron a causa de la emergencia se encuentra el cantante Claudio Valdés, más conocido como “El Gitano”, quien tenía 29 años y adquirió popularidad luego de participar en el programa Talento Chileno de Chilevisión, donde incluso llegó a la final.

Todavía se desconocen las causas que motivaron el fatal accidente y personal de Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes en el lugar.

Tras darse a conocer la noticia, diversos artistas chilenos que compartieron con el intérprete fallecido utilizaron sus redes sociales para despedirlo.

Uno de ellos fue Américo, quien a través de su cuenta de Instagram escribió: “Descansa en paz amigo, Claudio Valdés. Te despides de forma sorpresiva de un mundo cada vez más difícil, duro e insensible. Te envío un gran abrazo… hasta tu propio cielo”.

El icónico cantante nacional Zalo Reyes también dedicó unas palabras para el joven de 29 años, con quien tuvo la oportunidad de grabar una versión de Ramito de Violetas.

“Pucha que pena más grande. Fue tan cariñoso conmigo, grabamos Un ramito de violetas, la cantaba increíble! Demasiado joven y talentoso para partir“, expresó el Gorrión de Conchalí.

El vocalista de Sinergia y presidente de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD), Rodrigo Osorio, lamentó la noticia a través de Twitter. “Qué pena más grande. Compartí con ‘El Gitano’ en gira Teletón. Un muchacho muy simpático y de talento infinito“, escribió.

Por su parte, el músico y compositor uruguayo-chileno Gonzalo Yáñez dedicó un extenso texto para despedir a “El Gitano”, con quien tuvo una relación cercana. “Me acuerdo cuando llegaste a mi casa y te pusiste a cantar. Y cómo me hiciste llorar. Me contaste tu vida, y me pediste que te escribiera una canción. Que prácticamente se escribió sola”, señaló.

“Siempre admiré tu valentía. Te quiero mucho. Y nos encontraremos en la próxima estación, para nuestra charla pendiente. Ojalá hubieras tenido un reconocimiento acorde a tu desbordante talento“, agregó el autor de Volvemos a caer.

El grupo Shamanes Crew también se sumó a las condolencias por la temprana partida del artista: “Para nosotros es imposible estar ajenos a tan doloroso momento, mucha fuerza y amor para sus fans y sobre todo a las familias. que tú voz se escuche en lo más alto y tu huella musical perdure por siempre”.

En tanto, el vocalista de Villa Cariño, Max Vivar, destacó el talento de Valdés a través de Twitter. “Un tremendo talento ha perdido la música chilena. Abrazo al universo joven gitano que le ganaste a toda adversidad. El gitano por siempre”.

Otro de los mensajes más especiales vino de la cantante Camila Silva, con quien el artista compartió en la final de Talento Chileno donde ella resultó ganadora.

“Incluso si nos vamos, nuestras voces se quedan. Mucho amor para este viaje Claudio, que la música siga sonando”, señaló la artista por medio de sus historias de Instagram.