Estos son los 11 artistas confirmados para el Festival de Viña 2024

Cada vez queda menos para el Festival de Viña 2024 y los fanáticos ya podrán empezar a prepararse, ya que este lunes se dio a conocer vía redes sociales la lista con los primeros artistas confirmados para llegar a la Quinta Vergara.

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, estos confirmados son el 90% de la parrilla musical de la 63º versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se desarrollará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo.

En esta ocasión, la animación del festival estará a cargo de María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, siendo para este último la primera oportunidad de llevar la batuta en un evento de esta dimensión.

Artistas confirmados

A cuatro meses de su inicio, ya se dio a conocer que los confirmados son:

Los Bunkers

Quizás la mayor sorpresa de la parrilla fue la banda chilena, reconocida como una de las agrupaciones musicales más relevantes de nuestro país y que tras un receso, vuelven en gloria y majestad, esta vez a la Quinta Vergara. Su reciente gira “Ven Aquí” ha recorrido México, Perú, España, Colombia y Chile siendo todo un éxito entre los millones de fans que los siguen en Hispanoamérica.

Mora

Uno de los compositores, intérpretes y productores más reconocidos de la industria musical latina con colaboraciones realizadas con figuras como Bad Bunny, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Yandel y Álvaro Díaz, entre otros. El mes pasado realizó tres Movistar Arena en nuestro país, logrando sold out en menos de tres horas.

Maná

El consagrado grupo mexicano también llegará a Viña 2024 para sus millones de fanáticos quienes lo esperaban en la versión 2023 y que por temas de salud de su vocalista Fher Olvera, no pudieron presentarse. El grupo es un ícono del rock latino precedido por una historia llena de éxitos los que rememorarán ante el público de Viña del Mar. En los recientes Billboard Latin Music Awards, fueron ganadores de la categoría “Artista Latin Pop del Año” como duo o grupo.

Alejandro Sanz

Conocido en el mundo entero por sus emotivas y profundas letras, que ya lo tuvieron por última vez en la Quinta Vergara el año 2016 con un arrollador éxito. Sanz ha ganado el Grammy Latino en 25 oportunidades mientras que el Grammy lo ha recibido en cuatro ocasiones. Además, la Academia lo honró en 2017 como “La Persona del Año” en reconocimiento a su carrera.

Manuel Turizo

Reconocido a nivel internacional luego de su exitosa canción “Una lady como tú” y luego con “La Bachata”, singles que le abrieron las puertas de los rankings y listas internacionales en América Latina y Europa. Hace unos días, fue el ganador de los Billboard Latin Music Awards 2023 con “La Bachata” en la categoría “Canción Tropical del Año”.

Men At Work

El rock australiano llega a Chile de la mano de los dueños de un historial de canciones que se han transformado en verdaderos himnos como “Down under” y “Who can it be now?”, solo por nombrar algunas dirán presente por primera vez en la Quinta Vergara que será testigo de esta leyenda de la música aclamada por fanáticos de ayer y que hoy, han traspasado generaciones.

María Becerra

A la argentina la precede una gran popularidad generada en un principio desde las redes sociales y que con posterioridad se ha transformado en un verdadero fenómeno musical, María Becerra cuenta con más de 25 millones de oyentes mensuales y es considerada un ídolo juvenil.

Young Cister

El género urbano nacional también estará con todo su talento representando a los jóvenes, en esta ocasión de la mano del artista Young Cister, quien cuenta con gran popularidad instalándose como uno de los artistas más destacados de la escena chilena.

Miranda!

La presencia del dúo de electropop más aclamado de Argentina es oficial. Conocidos como uno de los dúos más representativos de la camada de bandas y cantantes que llegaron al estrellato a inicios de la década del 2000 y han logrado poner en el oído del público emblemáticas canciones como “Perfecta”, “Don”, entre otros. Con más de 20 años de carrera, han logrado crear una identidad artística única, reconocida por su extravagante presencia que han demostrado en miles de escenarios entre los que destacan el Teatro Gran Rex y Luna Park, en este último realizaron cuatro conciertos este mes.

Anitta

La brasileña que está en el peak, Anitta, también fue confirmada para esta nueva edición de Viña 2024. La cantante, actriz y presentadora de TV viene con una carrera que contempla éxitos y colaboraciones con artistas de la talla de Maluma, J Balvin, Becky G, Natty Natasha, Madonna y los íconos del pop coreano TXT, entre otros.

Peso Pluma

El artista revelación del año, quien es por estos días considerado la gran estrella de la música mexicana con más de 51 millones de oyentes mensuales, también dirá presente en Viña 2024. El cantante llega en un gran momento de su carrera tras ser ganador de ocho premios en los recientes Billboard Latin Music Awards 2023, los que reflejan sus más de 20 éxitos en las listas más importantes de la música latina.

