Este próximo viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo aterrizará en nuestro país toda la fuerza de Lollapalooza, festival internacional de música que celebrará su edición número 10 en Chile, trayendo a artistas de talla mundial como Miley Cyrus, The Strokes o Foo, Fighters, entre otros.

Este festival se ha caracterizado por tener una mezcla de artistas consolidados y bandas de proyección internacional.

Este mix ha hecho de Lollapalooza un hito cultural que año a año sorprende a los fanáticos nacionales.

Si tienes la suerte de asistir a esta edición, podrás disfrutar de más de 100 artistas en el Parque Bicentenario de Cerrillos, locación que debutará en la realización de mega festivales en nuestro país.

Los artistas internacionales más importantes en esta ocasión son: Foo Fighters, Martin Garrix, ASAP Rocky, Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow y The Strokes.

Además, el festival también estará lleno de estrellas nacionales como: Pablo Chill-e, Marcianeke, Polimá Westcoast, Camila Moreno, Lucybell, Pedro Piedra y Princesa Alba.

Aquí te presentamos el lineup de cada día:

Viernes 18

Foo Fighters – Martin Garrix – Two Feet – Justin Quiles – Idles – Cultura Profética – Kaytranada – Jhay Cortez – Alexisonfire – Alessia Cara – The Wombats – Remi Wolf – The Wombats – Fernando Milagros – Pablo Vittar – Trueno – Marky Ramone – Channel Tres – Totó La Momposina – Saiko – Camila Moreno – Natanael Cano – Polima Westcoast & Galee Galee – Francisco Victoria – Kiddtetoon – Paula Cendejas – Flor de Rap – Harry Nach – Rootz Hi-Fi – Dulce y Agraz – Delic – The Alive – Bocho – Temple Agents – Antónima.

Sábado 19

Asap Rocky – Alesso – Miley Cyrus – A Day to Remember – Deorro – Turnstile – Marina – Goldfish – Tiago PZK – Beto Cuevas – Pablo Chill-E – Rawayana – Javiera Mena – Cami – BBS Paranoicos – Pedro Piedra – Tai Verdes – Tiro de Gracia – Boombox Cartel – Cease – Jesse Baez – Hoppo! – Pascuala Ilabaca & Fauna – Yorka – Rubio – Javiera y Los Imposibles – Soulfia – Rootz Hi-Fi – Slowwkiss – Red Bull Batalla – Catana – Soul de Lua – Jotape Psycho – Liz Santibáñez.

Domingo 20

The Strokes – Machine Gun Kelly – Doja Cat – Nicki Nicole – Kehlani – Chris Lagos – LP – Jack Harlow – Alan Walker – Ashnikko – Alok – Kramer – JXDN – Marc Segui – Princesa Alba – Marcianeke – Drefquila – Lucybell – Inti Histórico & Quilapayún – Micro TDH – 070 Shake – Power Peralta – C-Funk – Bitman – Cimafunk – Mariel Mariel – Girl Ultra – Nakeye – Silvestre y La Naranja – Golden Dawn Arkestra – BMF Squad – Rootz Hi-Fi – Ghetto Kids.

Para que puedas organizarte entre tanto artista, en la siguiente publicación puedes revisar los horarios de cada día.

¿Qué artistas se toparán en esta edición?