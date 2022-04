“Hay días que lloro”: La confesión de Arturo Longton sobre la soledad e inseguridad

Arturo Longton es recordado como uno de los ex chicos reality más queridos de la televisión chilena.

El empresario se ganó rápidamente un espacio en el corazón de los televidentes, quienes seguían cada polémica protagonizada por su fuerte carácter.

A años de su última participación en un programa de telerrealidad, el hermano del diputado Andrés Longton reveló que tiene una personalidad muy distinta a la que mostró por TV.

“Inseguro he sido toda mi vida, sobre todo con las mujeres. Siempre sentía como que no me iban a pescar. Si me gustaba una compañera de curso sentía que no tenía ninguna posibilidad, entonces trataba de hacer cosas para verme bien constantemente”, dijo en conversación con Publimetro.

En esa línea, comentó que pensaba que ser famoso lo haría sentir diferente, sin embargo, “la televisión potenció más mi inseguridad”.

“Soy extrovertido con mi grupo o cuando estoy en televisión, pero en general soy una persona más insegura. Y es chistoso, porque la gente te ve de una forma que no eres”, acotó, explicando que es más bien un hombre solitario.

“No me gusta haber sido tan solitario, eso me da pena. Siempre fui de pocos amigos y ahora me pasa la cuenta, porque ya están todos casados con hijos, ahí viene la soledad”, añadió Arturo, quien reconoció que “hay días que lloro, estoy en mi cama y me deprimo. No es fácil. Pero es la vida que yo elegí. No tener hijos”.

“Me hubiera encantado haber sido más seguro, porque hubiera logrado muchas cosas en mi vida”, cerró.