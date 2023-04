“Es espectacular”: Arturo Longton confiesa que ha terminado y vuelto con la misma polola desde 1999

Durante la última transmisión de La Divina Comida, programa de Chilevisión que sale al aire los sábados en la noche, Arturo Longton tuvo una intensa velada.

Y es que cuando le tocó ser anfitrión, el ex chico reality sorprendió con varias confesiones que no había dado antes.

Una de ellas fue la revelación de un triste episodio con Dino Gordillo en un espacio televisivo, en el que confesó que se había ido llorando a Viña del Mar.

Pero otro tema que sacó a flote tiene que ver con su misteriosa relación amorosa, la que mantiene con la misma mujer desde hace muchos años.

En la instancia, que además contó con la presencia de la periodista Alejandra Valle, el actor Felipe Ríos y la comunicadora Emilia Daiber, la conductora de La Voz de los que Sobran le preguntó a Longton: “¿Llevas años yendo y volviendo con la misma mujer, ¿qué onda con esa relación?”.

“Es loco, porque son como amores de raíz, amores que van más allá de lo normal”, respondió el conocido rostro, quien fue nuevamente interpelado por la periodista, que le cuestionó: “¿Y por qué no te has entregado a ese amor, hay algo de inseguridad ahí?”.

“Me he entregado, hemos estado desde el año 1999, historias, ida y venidas, yo he estado pololeando entremedio. Me separé, volví, pero igual la amo, ella es mi cable a tierra hue… y llevamos mucho tiempo que ella vive en su lugar y yo en el mío y nos juntamos los fines de semana y es espectacular”, replicó el influencer.

Esa explicación dejó conforme a Emilia Daiber, quien acotó que “ya, pero cada pareja tiene sus reglas”. Sin embargo, Ale Valle contrarrestó: “¿Ella es feliz también?”

“Yo siento que a ella le gustaría más estabilidad”, admitió con sinceridad Arturo Longton.