Arturo Longton desclasificó episodio con Dino Gordillo en programa: “Me fui en el auto llorando”

La noche del pasado sábado se transmitió el más reciente capítulo de La Divina Comida, el programa de Chilevisión donde se reúnen conocidos rostros para cenar y conversar sobre sus intimidades.

Esta última edición contó con la participación de Alejandra Valle, Emilia Daiber, Felipe Ríos y Arturo Longton, quienes divirtieron a los televidentes con sus conversaciones.

Y fue durante el turno de Longton que el ex chico reality se refirió algunos comentarios que se hacen sobre su persona, por ejemplo, las bromas que le hacen por no tener un trabajo convencional, pero reveló que hay un tema en particular que le hiere.

“Que a mí me traten de flojo, me da lo mismo. Pero si tú me dices tonto, para mi eso es ají en el orto. Porque sé que no tengo un pelo de tonto”, comentó en la mesa.

En ese momento, desclasificó una anécdota que le ocurrió hace años en un programa de televisión.

“Dino Gordillo de la nada se tira una talla, dejándome como hue… Y más encima Yerko Puchento ya me había dejado como hue… que igual fue como patada en la guata, pero se la dejé pasar… Pero cuando Dino Gordillo me tira esa…”, reveló el rostro televisivo.

“Ese día me fui a Viña y te juro que me fui en auto llorando po, hue…”, reveló.