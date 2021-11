Esta semana Chilevisión confirmó que El Discípulo del Chef tendrá una tercera temporada, que nuevamente contará con la animación de Emilia Daiber y, al igual que el ciclo anterior, tendrá la participación de los chefs Ennio Carota, Carola Bazán y Sergi Arola como los líderes de los equipos.

En esta ocasión, 21 famosos, entre los que se encuentran personalidades del mundo de la televisión, la cultura, el deporte y el humor, mostrarán sus dotes culinarios. Dentro de los participantes se encuentra el ex chico reality Arturo Longton, quien integrará las filas del equipo azul.

En entrevista con Radio Agricultura, Longton señaló que, a pesar que se encuentra “malísimo” para cocinar, está aprendiendo todos los días para avanzar en este nuevo desafío televisivo.

“Es muy difícil, pero le estoy poniendo harto empeño porque no quiero quedar por flojo. Si me voy eliminado, que sea por motivos de que en verdad le puse empeño pero no pude”, aseguró.

Asimismo, declaró entre risas que decidió ingresar a este proyecto porque “me gustan los desafíos y estaba en la casa sin hacer nada, aburrido. Me canso de dormir tanto de repente“.

Respecto a si ha recibido algún tipo de asesorías para mejorar en la cocina, indicó que “los genios como yo observamos mucho y aprendemos muy rápido. Y eso que tengo problemas de capacidad motriz, porque nací por ventosa y tengo unas manos súper torpes”.

“Para mí es súper difícil, piensa que en la vida nunca me cociné, más que mis comidas básicas para el gimnasio”, cerró.