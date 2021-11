Este jueves se estrenó la tercera temporada de El Discípulo del Chef, que trae a nuevos famosos para poner a prueba sus habilidades culinarias.

Dentro del equipo azul, liderado por Carolina “China” Bazán, está Arturo Longton, quien reveló que no quiere quedar “siempre como el flojo” y que está en medio de una “lucha interna” para ser un aporte en el programa.

En medio de la primera competencia, el también jugador de póker explicó que “antes de entrar dije ‘ya, si voy, voy a ir con una actitud de tratar de hacer las cosas, (o) voy a quedar siempre como el flojo y la cuestión‘”.

Además, el hermano del diputado Andrés Longton (RN) agregó que “entonces era como una lucha interna, como que de repente sí, tengo que ayudar, y de repente ‘ah, que lata no quiero'”.

En esa misma línea, el ex chico reality señaló que “el diablito me decía ‘ya hueón’ no hagas nada y siéntate’ y el otro me decía ‘no puedes quedar como un flojo, trabaja, te están viendo todos'”.

La percepción de China Bazán

Por su parte, China Bazán confesó que, si bien durante la prueba por la inmunidad vio a Arturo un tanto disperso y sin ayudar mucho en los platos que había que realizar, él “habló conmigo, estaba afligido por la primera competencia”.

“Yo lo noté, dije este no sé qué está haciendo acá, no tiene ganas de estar acá, como que está puro sacando la vuelta. Después habló conmigo, me dijo que tenía muchas ganas de mejorar, que no se quería ir altiro, que le dé una oportunidad. La verdad es que siento que se puso las pilas”, cerró la chef.