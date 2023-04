Arturo Longont sorprendió al revelar cómo llegó a su nuevo trabajo: “Me manejo como pez en el agua”

Luego de la transmisión del último capítulo La Divina Comida, programa de Chilevisión, quedaron mucho momentos que sorprendieron a los espectadores.

Durante el episodio, en que participaron la periodista Alejandra Matus, el actor Felipe Ríos y la comunicadora Emilia Daiber, Arturo Longton llamó la atención tras contar aspectos de su vida amorosa. Además, contó un dramático momento que vivió a causa de un chiste que le hizo Dino Gordillo en un programa de televisión.

Pero un momento que encendió la curiosidad, fue cuando el influencer reveló en qué trabaja: es rostro y reclutador de Juego en Línea, un casino online.

“Llegué a Juego en Línea por La Divina Comida (…) Me llamaron hace como dos años y me dijeron ‘oye Arturo, cachamos que tú juegas póker, ¿te gustaría hacer lives?’. Yo como, ¿cómo cacharon que yo juego póker?. ‘Te vimos en La Divina Comida'”, comenzó diciendo.

“Muy loco, o sea, si yo no grabo ese programa, no estaría ahora en lo que estoy (…) Partí como jugador de póker, pero ellos no sabían que yo soy jugador de todo. Soy jugador de máquinas, de ruleta, de Black Jack, de bacará. De todo lo que existe que se puede jugar”, dijo después.

“Tienes que ser controlado”

Además, Arturo Longton contó que cerca de los 28 años comenzó a jugar. “Empecé a jugar póker, sin parar, sin parar, sin parar. Obviamente con rachas buenas (…) Lo que pasa es que el jugador nunca cuenta las que pierde (…) Tú ganas y pierdes, pero tienes que ser controlado, tienes que ser inteligente para jugar”, dijo.

Tras estas revelaciones, Alejandra Valle le pregunto si se consideraba ludópata. “No, ¿sabes por qué no? Yo nunca lo fui, ludópata es la necesidad diaria de ir al casino o jugar. Yo nunca he tenido necesidades diarias. Si un día pierdo, no despierto al otro día con ganas de jugar. Y pasan muchos días, y pasan meses y no voy”, replicó el influencer.

Me pagan por ser yo

Por supuesto, era necesario que el subcampeón de La Granja entregara más detalles de su trabajo. “Estos dos años, laboralmente, han sido los mejores porque me manejo como pez en el agua, tengo que ser yo, me pagan por ser yo (…) Mi misión es reclutar jugadores, que entren con mi código. Al entrar con mi código tienen un premio. Y son jugadores míos que pasaron a ser usuarios míos”, expresó.

Respecto de los comentarios y del personaje que se ha construido en torno de Arturo Longton, explicó que “yo en verdad reconozco que más que flojo, no tengo voluntad de hacer las cosas, me cuesta. Si tú me dices, ‘Arturo léete ese libro porque tenemos una exposición mañana’, y ese libro tiene 200 páginas, yo me quiero matar”.