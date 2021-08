El Arzobispado de Santiago respondió a las polémicas declaraciones de Pamela Díaz, quien en una transmisión en vivo con Lucila Vit aseguró que no había podido anular su matrimonio eclesiástico con Manuel Neira debido al alto costo.

“Soy soltera, ante los ojos de Dios todavía no porque estoy casada con Manolito”, dijo la animadora de televisión, quien hace unos días anunció su divorcio por el civil con Fernando Téllez, su segundo marido.

Tras esa confesión, Díaz relató el momento en que acudió a la Catedral de Santiago para desvincularse oficialmente con el ex futbolista.

“Un día yo quise hacerlo, fui a la Catedral de Santiago, Plaza de Armas, subí al piso seis, me encontré con un cura, me persigné, le conté mi historia. Me pasó un abogado eclesiástico y me dijo que me valía más menos entre cuatro y ocho millones de pesos separarme. Y le dije ‘muchas gracias”, señaló.

Respuesta del Arzobispado

Luego de revelar esta información, el Arzobispado de Santiago respondió a los dichos de la ex modelo. En conversación con Glamorama, el sacerdote y abogado Cristián Montes, vicario judicial del recinto eclesiástico, manifestó que esta situación no era como lo planteaba la animadora.

“Según los protocolos del Tribunal Eclesiástico de Santiago, a nadie se le niega el acceso a la justicia. Aquellas personas que no pueden pagar para realizar su proceso de nulidad matrimonial eclesiástica pueden incluso acceder a él de forma gratuita”, aclararon.

Asimismo, Montes añadió que “quienes pueden pagar parte o todo el proceso, pueden hacerlo en conciencia. El tribunal quiere ser un lugar de misericordia y está dispuesto a acoger a todas las personas”.