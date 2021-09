Asa Butterfield (24), estrella de Sex Education, evidenció su profundo malestar con algunos de sus fanáticos.

El joven británico asistió a una fiesta, pero reconoció pasarlo muy mal: Los celulares y las cámaras no dejaban de apuntarlo.

Tras salir de la celebración, y mientras iba a su casa en un taxi, decidió romper el silencio y dar a conocer públicamente sus descargos.

Tweeting this from a cab home after I’ve had to slap multiple phones out my face tonight

“Estoy muy cansado de que la gente me grabe/saque fotos sin preguntar mientras estoy en una fiesta. En realidad, mata mi estado de ánimo y mi noche, váyanse a la mierda y déjenme, por favor”.

Con esas palabras, el protagonista de una de las series más reconocidas de Netflix pidió a las personas que dejen de acosarlo con los celulares mientras busca disfrutar con sus amigos y seres queridos.

I’m so tired of people filming me/taking pics without asking while I’m on a night out. It actually kills my mood and my night, fuck off, leave me be please

— Asa Butterfield (@asabfb) September 19, 2021