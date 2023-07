“¿Será el mismo ladrón de la dobladita?”: Trozo de carne generó inesperado conflicto en Gran Hermano Chile

Lo que pretendía ser una rica tarde terminó en una controversia inesperada. Se trata del asado que compartieron los integrantes de la casa de Gran Hermano Chile este jueves.

El premio se lo ganaron tras superar la misteriosa prueba en la que supuestamente Constanza y Fernando (alias el Bambino) fueron expulsados de la casa, generando gran impacto en concursantes y espectadores.

Sin embargo, hubo un problema luego de que aparentemente alguien comió un trozo de carne adicional al que le correspondía, lo que generó incomodidad en los jugadores.

Una de las primeras en darse cuenta fue Maite Phillips, quien gritó: “¿Nadie se ha comido dos pedazos, cierto? Falta un pedazo de carne Alguien se comió más de un pedazo, para que lo diga ahora. Era un bistec (para) cada uno”.

La oriunda de Vitacura insistió: “¿Nadie va a decir que sacó dos pedazos de carne?”, cuestionamiento que nadie respondió.

Fue tanto el alboroto que varios jugadores, entre los que estaba la propia Maite, comenzaron a contar los huesos que iban quedando, lo que parece que no sirvió de mucho para encontrar al o la culpable.

Las bromas de Jorge

En ese contexto, Jorge Aldoney se tomó este “caso” con bastante humor e hizo una serie de chistes que provocaron las risas de sus compañeros.

“En el programa de la noche se verá al o la culpable”, dijo con una llamativa voz de locutor, todo mientras barría y limpiaba el piso a un costado de la parrilla.

“Controversia en la casa de Gran Hermano. Hable ahora o será juzgado en el panel. ¿Será el mismo ladrón de la dobladita?”, agregó.

En un tono más serio, Fran Maira afirmó que “las mujeres no creo. Sólo voy a decir que fue un hombre porque nosotras no comemos tanto. No nos calentemos la cabeza, estamos en un asadito”.

