A$AP Rocky fue detenido por su participación en tiroteo: Es acusado de dejar un lesionado

Durante este miércoles, el rapero A$AP Rocky fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por su relación con un tiroteo ocurrido en noviembre de 2021.

Según informes de la policía, Rakim Mayers —su nombre real— fue detenido cuando llegó en su avión privado desde Barbados, país en el que se encontraba de vacaciones junto a Rihanna, su novia, de acuerdo a lo consignado por NBC.

Al parecer, la cantante se encontraba junto a Mayers cuando se llevó a cabo el procedimiento policial en el que también se ejecutó una orden de allanamiento en la residencia del cantante en la ciudad.

A través de un comunicado en redes sociales, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) confirmó la detención del intérprete de 33 años por el tiroteo ocurrido en el área de Hollywood.

Cabe recordar que actualmente, el rapero mantiene una relación con Rihanna, quien espera a su primer hijo y se encuentra en la recta final de su embarazo.

De acuerdo a LAPD, la División de Homicidios arrestó al músico por el hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2021, al rededor de la 22:15 horas en la avenida Selma y Argyle Avenue.

Según indicaron, dos personas comenzaron una discusión que “se intensificó y resultó en que el sospechoso disparara un arma de fuego a la víctima”, quien sufrió una “lesión menor por el incidente y más tarde buscó su tratamiento médico”.

Tras el tiroteo, el sospechoso huyó junto a otros dos hombres del lugar donde se registraron los disparos y, luego de una serie de investigaciones, se logró dar con su identidad: “ha sido identificado como Rakim Mayers, de 33 años, residente de Los Ángeles, también conocido como artista musical A$AP Rocky”.

“Temprano esta mañana, los oficiales de LAPD arrestaron a Mayers por asalto con un arma mortal (arma de fuego) en el Los Ángeles International Aeropuerto. Este caso será presentado al Distrito del Condado de Los Ángeles”, indicó la policía.

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 20, 2022