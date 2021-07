(CNN) – Ashton Kutcher y Mila Kunis aparecieron en un episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard y la conversación se centró en sus hábitos higiénicos.

Después de que Shepard le dijo a la coanfitriona Monica Padman que usar jabón todos los días elimina los aceites naturales del cuerpo, Kutcher y Kunis estuvieron de acuerdo, afirmando que “sólo lavan lo fundamental todos los días”.

Padman se sorprendió de estar en la minoría de lavado de cuerpo completo diario y preguntó: “¿Quién les enseñó a no bañarse?”.

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duchaba mucho de todos modos”, señaló la actriz de Friends With Benefits.

Aparentemente, eso se ha mantenido en el tiempo tanto para ella como para los dos hijos que comparte con Ashton Kutcher: Wyatt, de 6 años, y Dimitri de 4.

“Nunca fui la clase de mamá que baña a sus hijos recién nacidos”, dijo Kunis. Y ahora que son mayores, Kutcher dijo que tienen un sistema: “si la mugre se les llega a ver, hay que bañarlos”, afirmó. “De lo contrario, no tiene sentido”.

Kutcher dijo que sí se lava “las axilas y la entrepierna todos los días y nada más”, y tiene tendencia a “arrojarme un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales”. Kunis, por su parte, afirmó que se lava la cara dos veces al día.