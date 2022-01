Este viernes terminaron las especulaciones y se concretó el nombramiento del futuro gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Entre los nombres más esperados dentro de este anuncio, estaba el de la actual diputada Camila Vallejo (PC), quien fue ratificada como la nueva ministra de la Secretaría General de Gobierno.

De esa manera, la geógrafa de 33 años, a partir del próximo 11 de marzo, deberá desempeñarse como vocera del Ejecutivo.

Comienza un nuevo desafío y llegamos a la Vocería! Asumo esta gran responsabilidad con alegría y convicción. Este camino lo venimos haciendo tod@s; por eso no nos soltemos, para avanzar hacia los cambios que Chile necesita. Gracias pdte @gabrielboric por la confianza ❤️ #Seguimos pic.twitter.com/vLQFfX3Z9r

Una noticia que fue celebrada por compañeros y compañeras de su conglomerado, así como por la ciudadanía que manifestó su opinión a través de redes sociales.

Reitero mi saludo a todos los ministros y ministras designados por nuestro presidente @gabrielboric !!

Pero no puedo ocultar la alegria en particular q me provoca ver a mi compañera de tantas batallas @camila_vallejo como #VoceraDeGobierno y sé q lo hará increíble. Orgullosa💚 pic.twitter.com/QH8f2v4NOg

— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) January 21, 2022