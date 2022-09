El asombro de Pamela Díaz tras volver al centro de Santiago: “Es lindo nuestro país”

Pamela Díaz mantiene al tanto a sus seguidores sobre los distintos trámites que debe realizar a diario. Fue en ese contexto que, a través de su cuenta de Instagram, este miércoles mostró su recorrido por el centro de Santiago.

La modelo y ex animadora de televisión se trasladó junto a su asistente, Verónica Silva, a pleno Paseo Ahumada para realizar un importante trámite bancario.“People, aquí estamos felices porque nos mandaron al centro. Hace tiempo que no vengo al centro, estoy como las huasas del campo”, comentó fiel a su estilo.

Además, mostró su emoción cuando visitó la sucursal de un conocido banco nacional. “Miren qué hermoso, aquí se paraban ‘Los atletas de la risa’ a cantar. Es lindo nuestro país”, dijo a través de sus historias.

Al interior del recinto, se generó una particular reencuentro con una joven. “Un día se me quedó el pasaporte en el aeropuerto y miren, me encontré con la que me lo devolvió. ¡Qué coincidencia!”, relató emocionada.

Además, aprovechó de comparar la infraestructura del banco con una popular serie española. “Me siento como en La casa de papel, hue… Nunca había venido para acá”, afirmó.