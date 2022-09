El generoso gesto de Bad Bunny con niña de 10 años que sobrevivió a un tiroteo escolar en Texas

En medio de su exitosa gira World’s Hottest Tour, Bad Bunny hizo un alto para reunirse con Mayah Zamora, una niña de 10 años superviviente al tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas (Estados Unidos), que cobró la vida de 19 estudiantes y dos profesores en mayo de este año.

Fue en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, donde el artista invitó a la niña al detrás de escena de su concierto, mismo lugar en el que se conocieron y, además, le autografió una polera.

Bad Bunny gave VIP treatment to Uvalde survivor Mayah Zamora at his concert after buying her a new house.

Mayah and her family wanted to move after discovering they lived only a few blocks from the Robb Elementary shooter.

