(CNN) – Tom Cruise, actor principal de la próxima película Mission: Impossible 7, fue escuchado reprendiendo a los miembros de su equipo por presuntamente no respetar las medidas de distanciamiento social, informó el periódico británico The Sun, mostrando un audio exclusivo del set.

“¡No quiero volver a ver esto nunca más, nunca! Y si no lo hacen, están despedidos”, dijo entre garabatos.

El reto se produjo después que, según los reportes, dos miembros del equipo se pararan a menos de dos metros uno del otro mientras estaban en el set de la película, informó el tabloide británico.

“Somos el estándar de oro. ¡Están en Hollywood haciendo películas ahora mismo por nosotros! Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo”, se puede escuchar a Cruise decir en la grabación. “Estamos creando miles de puestos de trabajo, m*ther f**kers. ¡No quiero volver a verlo nunca más!”.

Paramount Pictures está produciendo la película que actualmente se está filmando en el estudio de Warner Bros en Leavesden, Hertfordshire, en las afueras de Londres, donde supuestamente fue grabado el audio. Warner Bros, como CNN, es propiedad de WarnerMedia.

Mission: Impossible 7 había enfrentado previamente retrasos por la pandemia del COVID-19. En febrero, estaba programada una filmación de tres semanas en Venecia, Italia, pero el país tuvo un aumento de casos de coronavirus, lo que suspendió la producción.

Los medios británicos informaron que 12 miembros dieron positivo por COVID-19 en un set en Italia en octubre.

Los medios británicos también informaron que Cruise ha tratado de asegurarse de que no haya más retrasos, incluso pagando 500.000 libras esterlinas (US$ 676.000) de su propio bolsillo por un barco en el que el elenco y el equipo podrían aislarse durante la producción de la película.

“Pueden decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No tendrán comida en su mesa ni cómo pagar su educación universitaria”, continuó Cruise en el audio obtenido por The Sun. “Eso es con lo que me voy a dormir todas las noches: ¡el futuro de esta maldita industria!”.

Mission: Impossible 7 se está filmando actualmente en el Reino Unido y se lanzará en noviembre de 2021.

CNN se ha puesto en contacto con el publicista de Cruise y Paramount Pictures para hacer comentarios. The New York Times informa que Paramount declinó su solicitud de comentarios.

Escucha el audio acá: