El cantante, actor y gamer Augusto Schuster (28) confesó que sufrió un episodio de depresión.

“No me quería levantar de la cama”, sostuvo en conversación con Canal 13. El reconocido actor chileno contó que “mi psicóloga me había dicho que tenía depresión y estaba pasando por una etapa emocionalmente difícil. Empezó porque perdí la motivación por la vida en general”.

La depresión marcó la vida de Schuster antes de presentarse en el Festival de Viña del Mar en 2018 y la llamada para presentarse fue “como un escape, pero me dio lata no poder disfrutarlo tanto todo el proceso”.

“Yo me aislé, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, de las personas que te hacen bien y uno se aleja y se va a vivir a su propia oscuridad, a su propio mundo. Dije que si en una de esas quiero no actuar más o no cantar más, lo hago. Si eso me va a hacer feliz lo dejo, no tengo que sentir la presión ni de la gente ni de nadie para seguir haciendo las cosas que quiero hacer. Y empecé a ser más honesto conmigo mismo: tomar decisiones por mí, por las cosas que yo quiero hacer”, acusó.

Tras eso, comentó que “fumo mucha marihuana para mantenerme tranquilo. No sé si la gente lo sabe”.

El cantante consume marihuana todos los días. Aún así, indicó que “antes era anti-marihuana. Como que ‘no, no, esa wea no’. De hecho, supe que mi hermana fumaba y me la jugué así como ‘¿Quéeeee? ¡Esa del demonio!’. Pero la probé y todo bien”.

“Me hago cargo de decir que es súper importante el consumo responsable. Creo que el consumo responsable de la marihuana es muy importante“, dijo. Asimismo, reveló que no consume alcohol.