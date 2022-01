When We Were Young 2022 es el nombre del festival que regresará a las personas a los nostálgicos años de adolescencia emo, con múltiples bandas musicales reconocidas a principios de los 2000.

El cartel de bandas está conformados por más de 50 artistas, en los que destacan bandas emo y punk internacionales. My Chemical Romance y Paramore se llevan las letras grandes del evento.

Asimismo, Bring Me The Horizon, A Day to Remember, Avril Lavigne, Taking Back Sunday, The Used, Dashboard Confessional, AFI, Pierce The Veil, Bright Eyes y Jimmy Eat World son solo algunos de los artistas que le darán fuerza al festival.

Es relevante mencionar que la serie de conciertos se llevará a cabo en una sola jornada de 12 horas de música con tres escenarios simultáneos. La cita se desarrollará el próximo 12 de octubre de 2022 en el recinto de Las Vegas Festival Grounds.

La preventa de entradas comenzará este viernes 21 de enero a través del sitio web oficial del festival. Los precios van desde los 224 dólares hasta los 499.

Con respecto a las bandas, precisar que My Chemical Romance podrá anotarse una nueva actuación como parte de su gira de reencuentro que se vio mermada por la pandemia. Por su parte, Paramore regresará a los escenarios luego que anunciaran su separación definitiva en 2018.

En ese contexto, el conjunto liderado por Hayley Williams publicó en sus redes sociales “los extrañamos”, confirmando su participación en evento.

