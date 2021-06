En el 2002, una joven canadiense de 16 años irrumpió en la escena musical con un estilo que se convirtió en moda e ícono de esa década: Hablamos de Avril Lavigne, quien con su álbum Let go fue un fenómeno para millones de adolescentes.

Casi dos décadas después, exactamente 19 años tras su debut, la cantante de ahora de 36 años fue nuevamente tendencia y sensación al abrir su cuenta de TikTok, donde apareció con un invitado especial y un nostálgico soundtrack.

La cantante de Complicated, I’m With You y My Happy Ending, entre otros éxitos, apareció con el estilo que todos sus fans recuerdan junto a Tony Hawk, el skater profesional que puso al deporte de “la tabla” en el centro de atención y masificó su práctica por gran parte del mundo.

Pero eso no es todo. En el video, Lavigne -que cuenta con 6 discos- se lució cantando su segundo single, Sk8er Boi, en una rampa de skate y, tras una transición, hace su aparición el patinador de 53 años haciendo de las suyas.

Revisa el video de Avril Lavigne con Tony Hawk acá: