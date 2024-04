Aylén Milla explicó su ausencia en redes sociales tras recuperarse de cáncer

Aylén Milla reveló este sábado a sus seguidores de Instagram las razones por las cuales se ha ausentado de redes sociales en el último tiempo.

La modelo argentina se recuperó del cáncer de mamas que padecía a fines de 2023 y desde aquel entonces ha atravesado un proceso de crecimiento personal importante, en el que también ha visto mejorías en su salud.

La ausencia en redes sociales de Aylén Milla

La influencer le respondió la pregunta a una seguidora a través de un mensaje directo y señaló: “Me cansé, el medio me tiene un poco bastante agotada. Después del proceso que atravesé de mi enfermedad. Hay un antes y un después muy duro que estoy trabajando con mi coach”.

En esa misma línea, agregó: “Ya no me atraen las mismas cosas, me disgustan tantas otras, me parece todo banal. Estoy muy enfocada en real life”.

Por otra parte, abordó lo que ocurre con el contenido en el que solía trabajar, como la moda, tendencias y maquillaje: “Detesto las tendencias, detesto la sobre publicidad. Solo comparto cosas que realmente quiera o me gusten, o me hagan sentido”.

Al respecto, Milla finalmente concluyó: “De otro modo, prefiero guardar silencio y no pertenecer a tanta masificación, donde todo se ha vuelto una locura según mi nueva forma de mirar la vida. Estoy encontrando felicidad en otras cosas que de momento no quiero compartir”.

Revisa la historia de Instagram:

Síguenos en