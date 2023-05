Aylén Milla hizo preocupante declaración desde Brasil: “Qué lindo es vivir hoy, mañana no sé”

“Estoy en Brasil”, reveló Aylén Milla a través de sus redes sociales, donde contó que se encuentra más relajada luego de la difícil declaración que realizó al confirmar que tiene un cáncer de mama triple negativo.

Fue el 26 de mayo cuando la influencer dio a conocer que se encontraba de paseo en Brasil, viaje que realizó luego de someterse a 16 sesiones de quimioterapia y su paso por las playas de Uruguay.

La modelo argentina comentó en sus historias que “no saben lo que necesitaba este masaje. Hace mucho tiempo que no me podía dar un masaje, porque los médicos te aconsejan que no lo hagas en las quimios“.

Aylén Milla ha compartido constantemente sus actividades en redes luego del enorme apoyo que recibió al revelar su condición de salud y relató que conoció a una masajista que tiene otra paciente con cáncer.

“Dice que le hacía sentir muy bien darse masajes después de la quimio, porque el cuerpo queda tan pesado“, comentó la influencer en una de sus últimas historias de Instagram.

Por otro lado, Milla aseguró estar muy feliz luego de su sesión de masajes junto a su amiga. Sin embargo, encendió las alarmas al lanzar una frase: “Qué lindo es vivir hoy, tomorrow I don’t know (mañana no sé), como dice la canción”.

Horas más tarde, la modelo compartió una nueva imagen en su cuenta de Instagram, donde enseñó su deliciosa cena junto a su amiga en un hotel de Brasil.

