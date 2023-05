Aylén Milla celebra su cumpleaños y aborda complejo momento personal: “Es una semana clave en mi vida”

La modelo argentina Aylén Milla compartió una reflexión por la reciente celebración de su cumpleaños número 33. Un nuevo hito en su vida que ocurre en medio de un complejo momento personal, marcado además por las especulaciones en torno a su estado de salud.

Lo anterior aún no ha sido detallado por la influencer, sin embargo, hace algunas semanas confesó en un live de Instagram que “estoy pasando por un momento difícil, el cual todavía no estoy preparada para comunicar. Agradezco la preocupación, el respeto“.

En esta ocasión, acudió a sus redes sociales para compartir las tiernas dedicatorias de sus amigos en este cumpleaños, junto a un análisis de su vida en la actualidad.

“Estoy muy emocionada con muchos mensajes y presentes que me llegan a casa”, comenzó diciendo en una historia donde se puede ver una torta junto a velas que marcan el 33.

“Me siento rara, un poco sensible. Tal vez estoy un poco arisca, no sé… es lo que me sale hoy. Está difícil este día para mí“, agregó.

Luego, en una segunda historia donde se puede ver siendo abrazada por otra persona, Aylén confesó que “muchas cosas me pasan por el corazón y la mente. Estoy re confundida y emocionada”.

“Es una semana CLAVE en mi vida y se suma mi cumpleaños, mi renacer”, adelantó sin precisar lo que se encuentra viviendo.

“Solo quiero agradecer a todos los que hicieron algo por mi hoy, en mi día”, cerró.