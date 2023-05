“Me cansé de estar fingiendo”: Aylén Milla confirmó que tiene cáncer de mama y lleva 16 quimioterapias

Luego de una serie de especulaciones en torno a su estado de salud, Aylén Milla se sinceró este jueves y reveló que padece de cáncer de mama comportado como triple negativo.

Mediante una transmisión de Instagram, la modelo argentina se dejó ver con un pañuelo que tapaba su cabeza y entregó detalles de esta enfermedad que la aqueja desde principios de año.

¿Qué dijo Aylén Milla?

“Quiero ser genuina, real, quiero abrir mi corazón, creo que este es el momento“, así, la ex chica reality comenzó relatando en el video, puntualizando que mantuvo el diagnóstico en reserva “hasta saber que estaba fuerte”.

En sus propias palabras, dijo a continuación y “con mucho orgullo” que no tiene pelo y que aquel detalle no le importaba. “No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca“, confesó.

“Me ha llevado hasta el principio de este diagnóstico a tener que comprarme una peluca. Tengo que enfrentarlo y esa fue mi mejor manera de enfrentarlo, en cuanto respecta al trabajo”, complementó también, con admirable estoicismo.

Para concluir el mensaje, Milla detalló que lleva 16 quimioterapias en el cuerpo mientras mostraba su catéter frente a la cámara. “Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes“, cerró la influencer.

¿Cómo detectar un cáncer de mama a tiempo?

Con un diagnóstico oportuno, 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir al cáncer de mama, de acuerdo con la Fundación Arturo López Pérez. En esa línea, en Chile se diagnostican al año más de 5.300 casos nuevos de esta enfermedad y la principal y más eficaz herramienta de detección precoz es la mamografía.

Los expertos recomiendan realizar este examen anualmente a partir de los 40 años. En pacientes con historia directa de cáncer de mama (madre), el control debe iniciarse 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado. Por ejemplo, si la madre recibió el diagnóstico a los 45 años, la hija debe comenzar a realizarse la mamografía a los 35 años.

Entre los síntomas que informa la institución oncológica, está la aparición de nódulo en la mama, dolor en la mama al palpar, cambio de tamaño de alguna de las mamas, irregularidades en el contorno, alteración en la piel de la mama, cambios en el pezón y la aparición de un nódulo en la axila.

En cuanto a su tratamiento, un cáncer diagnosticado tempranamente, sin compromiso de ganglios, tiene una tasa de curación de 98%. Su tratamiento, en tanto, se puede llevar a cabo con cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida o inmunoterapia.