Aylén Milla contó impactante hito médico tras el cáncer: “Me despierto con un dolor…”

La modelo Aylén Milla compartió una emocionante noticia a través de sus redes sociales y que evidenciaría una notable mejora en su estado de salud, tras el complejo cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2023.

De acuerdo con su propio relato, uno de los efectos secundarios vinculados al tratamiento de quimioterapia que mantuvo durante un largo período, era la imposibilidad de tener hijos biológicos. Un hecho que le provocó un fuerte impacto en su vida.

Pero ahora esta condición habría sido revertida por la influencer: “Les quiero contar qué es lo que me pasó hoy que me tiene muy contenta. Para mi es como que me volvió el alma al cuerpo“.

“Es una confirmación de que, primero, nosotros tenemos la propia capacidad de sanar, de que las emociones nos sanan, de que el entorno te sana”, continuó.

“Yo me había hecho mis 16 quimioterapias y había quedado menopáusica. Muchos doctores me decían que eso iba a ser para siempre. Me mandaron hacer unos estudios, los cuales yo no quise hacer, quise evadir la realidad, porque no estaba lista para enfrentarlo“, confesó.

¿Qué le pasó a Aylén Milla?

Todo se remonta a una mañana que para Aylén parecía ser normal, aunque “me despierto con un dolor” que le pareció extraño.

“Cuando fui al baño, chicos, grito, lloro, llamo a toda mi familia. Me volvió la regla. Sentí que volví a nacer. Como esa niña de 11 años, cuando me vino por primera vez”, relató totalmente emocionada.

“Todo me está pasando nuevamente, me siento llena de luz, me siento llena de vida, porque puedo volver a dar vida. Solo quería dar un mensaje positivo. A pesar de lo que digan los doctores, la sanación está en nosotros. Estoy extremadamente feliz, fue el día más feliz de mi vida”, cerró.

Síguenos en