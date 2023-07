“Lo intenté y no funcionó”. Aylén Milla realizó íntimas revelaciones sobre la maternidad tras compleja cirugía

Tras someterse a una dolorosa operación quirúrgica producto de su tratamiento contra el cáncer de mama, Aylén Milla interactuó con sus seguidores en redes sociales y reveló detalles de sus sensaciones e intentos por luchar contra la enfermedad.

En las stories de su cuenta oficial de Instagram, compartió una dinámica para conversar con los internautas, quienes le realizaron diversas preguntas acerca del proceso que ha estado viviendo desde hace algunos meses.

En ese sentido, un usuario le preguntó: “¿Cómo te haz sentido de tu operación?”. Frente a la interrogante, la influencer respondió que “físicamente muy bien, creo que tuve un excelente cirujano. No siento inflamación, ni casi dolor. Parece que todo va demasiado bien”.

Asimismo, le consultaron si el cáncer ha filtrado sus amistades. Ante la pregunta, la argentina dejó en claro que sí. “Amistades, hombres, hasta miembros de familia. Es heavy lo que sucede cuando uno cae en esto. En todo caso, agradezco ese filtro“, comentó.

Por último, Aylén Milla contestó sobre si congeló sus óvulos. “Lo intenté y no funcionó. No generé ovocitos. Hice el proceso, entré a pabellón y no pudieron obtener nada para congelar“, comenzó diciendo.

Además, señaló que esta situación fue “otra de las cosas tristes que le pasó en 2023. Otro duelo más”.

También, explicó, “para quienes no saben, las personas que pasamos por quimioterapia tenemos un riesgo alto de quedar menopaúsicas para siempre”.

Por último, reveló que su sueño siempre “fue tener 3 hijos propios y 1 adoptado. Tal vez no sea mi misión en esta vida“.

Revisa las publicaciones aquí: