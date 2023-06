“Hay gente que muere por esto”: Aylén Milla por centros médicos que exigen orden para realizar mamografía

Han pasado casi dos meses desde que se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.551, que permite acceder a un examen preventivo de mamografía de forma gratuita, sin contar con una orden médica. En ese sentido, Aylén Milla explicó la importancia de este procedimiento.

La modelo y ex chica reality, quien hace algunas semanas reveló que padece cáncer de mamas, explicó, en conversación exclusiva con CHV Noticias, por qué es necesario hacerse este tipo de exámenes y su expectativa sobre la normativa vigente.

“Ojalá funcione y funcione efectivamente. Tengo a la persona que me ayuda a mi en mi casa, me cuenta que ella fue a hacerse un mamografía sin orden y no pudo hacerla, se la exigieron. Ella tiene más de 50 años”, contó.

Asimismo, expresó su emoción producto de la experiencia de las mujeres que están experimentando algún tipo de cáncer en su cuerpo. “Me da mucha pena saber que hay gente que muere por esto porque tienen que esperar para pagar, lo encuentro súper injusto”, señaló.

La importancia de la mamografía

Aylén Milla comentó su experiencia tras sentir anomalías en su cuerpo, hecho que la motivó a realizarse los exámanes. “Me palpaba algo super duro, super notorio, arriba del pecho. Por un periodo pensé que no era nada, lo asocié con otras cosas, pastillas anticonceptivas”, contó.

En la misma línea, detalló que “voy al médico y me dice que no era nada, que se iba a desaparecer solo. No me dio la orden médica para hacerme el examen”.

Sin embargo, pese a confiar en las palabras del especialista, a medida que avanzó el tiempo, el bulto que le preocupaba no desapareció. “Sigo escuchando mi cuerpo y digo no, aquí hay algo que no está bien“.

Frente a esa situación, la modelo asistió a realizarse una mamografía, la que también arrojó que “no tenía nada”. “Yo palpándome algo, en la mamografía sale que no tengo nada, pero ponen abajo: sugiero complementar con ecografía“, contó.

Finalmente, luego de una biopsia y varios estudios, su diagnóstico fue que mantenía un tumor maligno en la glándula mamaria. “Era grado 2, pero triple negativo, lo que significa que puede avanzar muy rápido, tanto a la mama como a ganglios o axila, o que puede emigrar a otras partes del cuerpo”, detalló.

Desde ahí, la ex chica reality comenzó un tratamiento en base a quimioterapias, las que le provocaron la caída de su pelo y la debilitaron físicamente. Sin embargo, ha intentado tomárselo con calma y ha seguido su vida normal, a la espera de los resultados para conocer si debe continuar con el tratamiento.

“Sí, lloré. No pude dormir, estaba sobre pensando todo, cómo (lo) iba a hacer. Cada consulta era peor porque no esperaba enfermarme jamás, era una persona muy sana, difícilmente me resfriaba. Jamás me esperaba un cáncer en mi cuerpo y menos a los 32 años”, dijo.

Revisa el relato acá: